Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Riigipanga Rakvere osakonna hoones asuva RRTK Liidu universaalkaupluse vaateaknal on väljapanek “Individuaalsed hingamisteede kaitsevahendid”. Teatavasti on eriti tähtis, et inimese siseorganitesse ei satuks hingamisel ega söömisel mürgiseid, radioaktiivseid ja bakteriaalseid vahendeid. Selle ärahoidmiseks peavad inimesed kasutama gaasitorbikuid.