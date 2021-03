Ema Ivi ja poeg Ahto-Lembit Lehtmets on andnud Kadrina kultuurile oma aja ja südame. FOTO: Ain Liiva

Neil on sama perekonnanimi. Nad ajavad ühte asja. Neid on pärjatud sama tiitliga. Ema pikaajalise ja eduka, poega silmapaistva töö eest. Ivi ja Ahto-Lembit Lehtmets on Kadrina valla aasta tegijad.