Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Märtsikuu on teatrikuu juba kaheksandat aastat järjest. 27. märts on rahvusvaheline teatripäev. Tänavuse teatrikuu deviis on "Teater ja tööline". Küllap on need väljendid kõigil nähtud-kuuldud-tuttavad-sisseharjunud, ent peatugem, mõelgem, mis siiski kõige selle taga peitub. Kas teater põeb rasket kriisi ja peab nüüd endale appikarjuvat reklaami tegema? Või on hoopis nii, et teater on saanud eriliseks massikunstiks: igast kümnendast näitleja, igast viiendast lavastaja, igast teisest kriitik-arvustaja. Muidugi mitte seda ega teist. Eestis on "teatritarbimine" kõrgel järjel. Suusaraja, kalavete, raamatute, televiisori, malepartii, bridži kõrval olgu teater meie pärisosa, sest tõelist laenguaktiivset esteetilist elamust pakkuvana on ta parim meie võimalustest. Rakverlane, sinu kodulinn ja rajoon on vabariigis üks kolmest rajoonist, kellel on OMA TEATER! Ja ometi on pealesunnitud pikk lahusolek jätnud oma jälje: rakverlane peab taas looma teatriskäimise vajaduse refleksi, õigustama oma külaskäikudega 30-aastast Rakvere Teatrit. Kasvama ise ja kasvatama teatritki oma parimate mõtete järgi. Aastas vaatab meid 75 000 – 85 000 inimest. See aeg ei ole mägede taga, millal avame uksed rahvale vähemalt neli korda nädalas, millal üht lavastust vaatab 15–20 saalitäit. Ja see pole kaugeltki lagi. Rõõmuküllast teatriskäimist soovib teatripäeval R. Olmaru, peanäitejuht.