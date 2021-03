Kella keeramise lõpetamine ootab kapist välja saamist

Riigikogu liige Anti Poolamets (EKRE) nentis, et perestroika ajal keerasime kella mõistlikuks ja lahkusime Moskva ajavööndist. "Aga siis tuli vana Moskva värk tagasi. Paljud asjad, mida me taasiseseisvumise ajal halvaks pidasime, on nüüd heaks kuulutatud," kõneles poliitik.