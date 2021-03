Nädala algus toob tuult ja vihma, aga ka sooja

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva hilisõhtul vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Esmaspäeva öö esimestel tundidel hakkab pilvkate tihenema ning saartele jõuab vihmasadu, mis hommikuks üle Lääne-Eesti laieneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kraadist Ida-Eestis kuni +4 kraadini saartel.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja vihma sajab peamiselt vaid Lääne-Eestis. Õhtul jõuab saartele aga juba uus tihedam sajuala. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, pärastlõunal saartel ja rannikul puhanguti 15, õhtul kuni 17 m/s. Sooja on 5-10, rannikul kohati 3 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ja sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on 2-5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, ennelõunal rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kohati 4 kraadi.