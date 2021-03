Omavalitsused aitavad eakaid

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et eelmise vaktsineerimiskampaania ajal juhtus, et paljud eakad ei saanud digiregistratuuris endale sobiliku aja registreerimisega hakkama, mistõttu kasutasid vabaks jäänud aegu huvilised teistest maakondadest. Nüüd panustatakse aga omavalitsustes sellele, et vaktsineerima jõuaksid eelkõige kohalikud.