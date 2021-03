Koroonahaiged trügivad politseisse

Palju on räägitud vaktsiinidest ja avalikes kohtades kehtestatud reeglite järgimise vajadusest. Toimetus võttis aga luubi alla eneseisolatsiooni reeglite täitmise. Ida prefektuuri pressiesindaja Pavel Prokopenko vastas infopäringule, et viimase kahe nädala jooksul on politsei tuvastanud Lääne-Virumaal tavapatrulli käigus kolm eneseisolatsiooni rikkumist. "Lähiminevikus on olnud ka selliseid juhtumeid, kus nii eneseisolatsioonis viibivad kui ka COVID-positiivsed käisid Rakvere politseijaoskonna teenindussaalis dokumente taotlemas," lisas ta. Sellest tulenevalt on politseil siiras palve, et nii dokumentide taotlemisel kui ka kodus tehtava passipildi tingimustega tutvumiseks kasutataks politsei iseteenindust. "Et taaskord vältida üleliigseid kontakte," lisas Prokopenko.