Andmed läksid lukku 1. aprillil, naljakuu alguses. Sellest johtuvalt ka esimene näide vastustest. Kuidas suitsuandur annab märku patarei tühjenemisest, teadis 92 protsenti vastanutest. Et hakkab piiksuma intervalliga kord minutis. Kuus vastanut siiski arvas, et patareid on õige aeg vahetada, kui suitsuandur laest alla kukub.