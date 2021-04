Virumaa Teataja jagas infot eelseisva ulatusliku vaktsineerimise kohta kolmapäevases paberlehes, kuid toona polnud konkreetsed juhised ja vaktsineerimispaigad toimetusele teada ja seepärast ei saanud neid ka lugejateni edastada. Näiteks Rakvere linna sotsiaalvaldkonna juht Kersti Suun-Deket kinnitas, et sihtrühma inimestega võetakse otse ühendust, et info võimaluse kohta kellestki mööda ei läheks.

Confido esindajad turundusjuht Anu Vane ja juhatuse liige Kadi Lambot tunnistasid, et ilmselt jäädi teavitustega liiga hiljaks ning nii on tekkinud olukord, kus vaktsineerimisele on veel hulgaliselt vabu kohti.

"Meie saime möödunud nädalavahetusel esimese eelinfo, et vajalik vakstineerimiskeskused avada pühade ajal," lausus Kadi Lambot. "Lõplik kinnitus tuli esmaspäeva õhtul. Olen aru saanud, et kuna Euroopa otsustas pühade tõttu vaktsiinide tarned varem teele panna, siis tuli see kõik ka riigile ootamatult. Kõik ongi tegustenud kiirelt ja viimasel minutil. Riik ei soovinud suuri tarneid ootele panna ja otsustas, et pikemaid pühasid tuleks vaktsineerimiseks ära kasutada. Anname kõik oma parima, et inimesed saaksid vaktsineeritud."