Kella 11 paiku oli vaktsineerimas neli-viis nooremat inimest – nad olid oma süsti juba kätte saanud ja täitsid pabereid. "Tööandja kaudu pandi aeg kirja," rääkisid nad. "Kui on võimalus, siis tuleb lasta end süstida. Püüame eeskujuks olla, et ka teised end vaktsineeriks."

Sigrid Mihhailova avaldas arvamust, et vaktsiinidoosid neile kätte ei jää, kuigi vabu aegu vaktsineerimiseks veel olevat. "Me võtsime vähem doose ka, aimasime juba ette, et inimesi ei jõuta piisavalt informeerida," lausus ta. "Oleme kursis, et paljud maal elavad inimesed tahaksid tulla, kuid info ei jõudnud õigeaegselt nendeni. Samas saavutasime Haljala ja Viru-Nigula vallaga kokkuleppe, et kui tuleb järgmine suurem vaktsiinisaadetis, siis läheme valda kohapeale vaktsineerima."