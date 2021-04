Rakvere Aqva konverentsikeskuses alustas täna tööd Lääne-Virumaa suurim vaktsineerimiskeskus. Erafirma Confido projektijuht Lenne Rätsep rääkis, et nad plaanivad vaktsineerida 600 inimest. Meditsiinipersonal on saabunud Tallinnast, seitse vabatahtlikku on läänevirulased.