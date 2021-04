Vargad jahtisid töö- ja sõiduriistu

1. aprillil alustas politsei kriminaalmenetlust selle kohta, et Rakveres oli maja keldrist varastatud tööriistu. Kahjusumma on täpsustamisel.

3. aprillil teatati politseile, et Rakvere vallas oli varastatud garaažist jalgratas, mopeed, trimmer ja muud vara. Kahju on ligikaudu 700 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.