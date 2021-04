50 aastat tagasi

Meri oli tänavu jaanuaris lahti. Praegu on aga koduranna veed veel kaane all. Vahepeal paistis, et jää läheb, ent esmaspäevane põhjatuul ajas selle taas randa. Osa võõraid aluseid, mis seisid Vergi sadamas jäävangis, sai jäälõhkuja abil minema. Narva-Jõesuu sadam pidi vaba olema. Gorki kolhoosi laevad siirdusid külma tulekul Läänemerele.