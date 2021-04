50 aastat tagasi

Meie rajoonis toodetavaist kaupadest on ühed nõutavaimad soome saunad ja maltoosa. Esimesi valmistatakse teatavasti Rakvere Metsamajandi metsapunktis. Rakvere autokaubajaama vahendusel on neid tänavu saadetud Krivoi-Rogi, Kišinjovi ja Voroneži. Haljala kolhoosi maltoosat on läinud Kaluuga linna ja Assamalla oma Tšuvaši ANSV-sse, Viru-Nigula oma Kirovisse.