Ebaselge sõnumi auhind

Nüüd on meil siis valge raamat, kus sees rohelised, kollased, oranžid ja punased asjad. AstraZeneca vaktsiin on väga hea, aga päris paha. See võib ju teatavatel juhtudel tekitada tromboosi, mis ei ole päris tromboos. AstraZeneca sobib ainult noorematele inimestele ja mõni nädal hiljem hoopis ainult üle 60-aastastele. Jüri Ratas kutsub kõiki üles ennast vaktsineerima, aga ise loobub vaktsiinisüstist.