50 aastat tagasi

12. aprillil tähistasid nõukogude inimesed ja kogu maailma rahvad inimese esimese kosmoselennu 10. aastapäeva. Meie maa, meie partei ja kõik nõukogude inimesed on uhked selle üle, et esimesena inimkonna ajaloos tungis maailmaruumi meie kaasmaalane kommunist Juri Gagarin. Pärast J. Gagarinit on tema poolt rajatud teed läinud üle 20 Nõukogude kosmonaudi.