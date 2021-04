50 aastat tagasi

17. aprillil on üleliiduline kommunistlik laupäevak. Sel päeval töötavad kõik asutused ja ettevõtted, samuti majandid. Igaüks on laupäeval oma töökohal. Need aga, kes ei ole otseselt seotud tootmisega, korrastavad oma asutuse või ettevõtete ümbrust. Abijõudu suunatakse ehitusobjektidele. Kooliõpilased aitavad korda ja puhtust luua linna parkides ning väljakutel.