Venelasest-eestlasest õpetaja unistab koroona lõppedes ekskursioonidest

Regina Kaplina kähe hääl annab tunnistust sellest, et ka veebikoolis peab õpetaja häälepaelu korralikult pingutama. Naine, kelle kodune keel on olnud alati vene keel, koolitab eesti keelt rääkima muukeelseid täiskasvanuid Kiviõlis ja Aseris. Kodupaiga Aseri koolis on ta eesti keele kui teise keele ja vene keele kui võõrkeele õpetaja. Paljude koolitundide kõrvalt püüab ta leida aega Venemaal elavate lähedastega rääkimiseks.