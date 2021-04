Politsei pidi sekkuma Kunda kulupõlengule

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum tundis juhtunu vastu huvi ja avaldas pahameelt, et päästeteenistus ja politsei temale asjast ei teatanud. On ju piirkonna turvalisus üks kohaliku omavalitsuse tähtsamaid kohustusi ja eesmärke.

Ira selgitas, et majaelanikud koguvad prahti, mis siis mõne aja möödudes lõkkes ära põletatakse. Tuleohutusnõudeid täidetakse hoolega, sest alati, kui nad tuld teevad, leidub keegi, kes häirekeskusesse helistab ja päästjad välja kutsub. Ira andmetel elab "Tondilossis" vaid kaks last - tüdruk ja poiss. Nendega ei õnnestunud rääkida.

Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juht Jaak Janno nentis, et käes on kevadine kulupõlengute aeg, mis nõuab pritsimeestelt asjatult ressurssi. Kulupõlengutele saadab häirekeskus korraga mitu masinat, sest alti ei pruugi asi piirduda mõnekümne ruutmeetrise maalapiga, nagu nüüd Kundas, vaid kulupõlengud on kasvanud kümnete ja isegi sadakond hektarit hõlmavateks palanguteks. Janno selgitas, et samal ajal, kui päästjad tegelevad kulupõlengu kustutamisega, võivad kuskil inimesed tõeliselt päästjate abi vajada.