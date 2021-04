GALERII ⟩ Riigieksam Kunda ühisgümnaasiumis: maskides noored spurtisid vabatahtlikult proovilepanekus

Martin Lehmus on valmis aulasse astuma. Noormees hingab korraks välja. "Veidi olen närvis," tunnistab Lehmus. Ta on koolilõpetaja, kes läheb paljuski täispangale. Selle lennu hõbemedalikandidaat nendib, et soovib paremat tulemust, kui oli proovieksamil. "Valmistusin ja loodan, et riigieksami punktisumma läheb suuremaks."