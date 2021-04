Politsei otsib 15-aastast Ruslani

Viimane kontakt oli lähedastel poisiga 18. aprillil, kui laps ütles, et läheb sõbra sünnipäevale Sillamäele. Poisil on küll mobiiltelefon kaasas, kuid välja lülitatud, mistõttu on teadmata, kus ja kelle juures laps peatub. Ruslani lähedased on läbi helistanud poisi tuttavad ja sõbrad, kuid keegi neist ei teadnud, kus noormees aega veedab.