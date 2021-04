50 aastat tagasi

V. I. Lenini sünniaastapäev. Vana Simbirsk. Sealt lahkus Vladimir Iljitš Lenin 17-aastase noorukina. Nüüd on linna nimeks Uljanovsk. Linn ei vahetanud lihtsalt nime. Nagu paljud teised meie linnad, muutus ka Uljanovsk nõukogude võimu aastail suureks tööstuskeskuseks. Kuid Uljanovskis on mõned majad, mis jäävad muutumatuks. Need on seotud V. I. Leniniga.