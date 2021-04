Politsei tabas jalgratturite kontrollreidi käigus mitmeid puudusi

Rakvere politseijaoskonna patrullpolitseinik Getter Kangur rääkis, et erilist tähelepanu pöörati jalgrataste korrasolekule ja kiivri kandmisele. Reidi käigus tuvastati, et 35-el alla 16-aastasel jalgratturil puudus Sõiduvahend ei olnud tehniliselt korras korras 13-el ratturil ja juhiluba polnud mundrikandjale näidata kolmel väikesel pedaalijal.

Noorte ratturitega vesteldes tuli Kangru sõnul välja, et paljudel ei olnud kiivrit, kuna vanemad neile seda ei ostnud. "Tuletame meelde kõikidele lapsevanematele, et see on nende kohustus lapsele tagada turvaline liiklemine ja tehniliselt korras jalgratas," rõhutas Kangur. Samuti tuletab politsei meelde, et trikirattad, millel puuduvad pidurid ja muu nõutav varustus, on mõeldud ainult skatepargis ja mujal ettenähtud kohtades sõitmiseks. "Nendega tänavaliikluses liigelda ei tohi," lisas Kangur.