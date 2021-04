Video ⟩ Moonaküla kuldnokkadel on käes pesitsusaeg

"Olenevalt regioonist ehk millises Eesti osas asume, on paljudel kuldnokkadel juba kaks muna pesas," kommenteeris hobiornitoloog Sven Hõbemägi. "Umbes kahe nädala pärast, mai esimesel nädalal, on paljudes pesades linnupojad munast koorunud."

Paljudel linnuliikidel on soojal perioodil lausa kaks pesitsusaega. Kuldnokk seevastu saab järglasi vaid kord aastas ning see aeg on üsna varsti käes. Mune tekib enne seda ilmselt pesakasti veel - kuldnokkade keskmine pesakond on tavaliselt kolm kuni kuus muna.