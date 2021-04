Ikka seal, kus põõsaid kasvamas, sest just põõsastes meeldib punarinnale, puulatva ta naljalt laulma ei roni, nagu see paljudel laululindudel kombeks on. Aprillis on punarinna laulu võimatu mitte märgata, sest see kõlab sõna otseses mõttes kõikjal.

Eks meilgi ole teda kergem jälgida, kui ta maapinnal ja põõsarindes toimetab. Ning kindlasti on ta paljudele silma torganud ja südameid võitnud. On ju tegemist kauni ja sümpaatse linnukesega – kõrgejalgne mustade silmadega kaunitar, oranžikas rinnaesine heaks määramistunnuseks. Just nimelt oranžikas, mitte punane, nagu nimi ütleb. Muidu on ta pruunika sulestikuga, kõhualune valkjas. Isas- ja emaslind näevad välja ühesugused. Tegelikult on igal punarinnal ainulaadne rinnamuster, mille järgi on neid lausa ainuisikuliselt võimalik ära tunda, kuid selleks peab väga terav silm olema.