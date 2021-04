10 ja 50 aastat tagasi

Rakveres Kingissepa tänavas asub ETKVL-i Rakvere Kaubandusliku Inventari Tehase kauplusesisustuse tsehhi meistrijaoskond. Eks ole ikka pikk nimi. “Lähen vooritarvetesse,” ütleb see, kel on meistrijaoskonda asja. Vooritarbeid ei tehta siin aga ammu, ent nimetus on jäänud. Jaoskonna juhataja Ago Lillema on seal töötanud seitseteist aastat. Tema pajatas nii: “Kunagi, jah, valmistasime regesid-vankreid. Varustasime nendega peaaegu tervet vabariiki. Seejärel olid toodanguks autokastid ja furgoonid. Praegu on meistrijaoskonna põhinomenklatuuris müügipaviljonid ja külmlettide raamistikud. Aegajalt täidame ka muid tellimusi.” Külje, esi-, katuse- ja põrandakilbid, uks ja avarad aknad, lisaks veel muu kribu-krabu – sellistest detailidest koosneb monteeritav müügipaviljon. Kakssada valmistatakse neid aastas. Jaotuskava järgi saadetakse neid paljudesse paikadesse meie maal. Tänavu näiteks Dušanbesse, Jerevani (koguni kolmel korral), Sverdlovskisse, Krasnodari, Kirovisse, Gorkisse jm. Ikka nii paar paviljoni korraga. Möödunud aastal täideti lätlaste mahukas tellimus. Riia Keskturule pandi Rakveres valmistatud müügipaviljone paigale hea hulk. Eestis on neid Tallinnas, Kohtla-Järvel, Pärnus jm. Edaspidi suurendatakse paviljonide valmistamist veelgi. Väike on Kingissepa tänava meistrijaoskonna pere. Kõik kokku mõni inimene üle kolmekümne. Ago Lillema sõnas, et tublisid ja staažikaid mehi on neil palju.