Kokku istutatakse kevadlilli Rakveres seitsmele haljasalale, parki ja promenaadile. Linnaaedniku sõnul on oodata palju kauneid värve silma rõõmustama. Valitud on erksad toonid, et värvid rõõmustaksid veel kahvatu looduse keskel meie meeli.

Täna lõunal bussijaama taga promenaadil lilledega ametis olnud Merike Kressa osaühingust Kesklinna Pargid meenutas, et eelmisel aastal said Parkali promenaadile istutatud lilled olla kõigest paar päeva, kui kellegi kurjad käed need lõhkusid. Kressa avaldas lootust, et ehk sel aastal läheb paremini. Tema sõnul oli täna kavas panna Pika tänava lillekastidesse tulbid. Seda juhul, kui kastid on üles sulanud. "Eile olid veel jääs," lisas Kressa.