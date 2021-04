Õppematerjal "Kohtumine metsloomaga" on kõigile kättesaadav

Vahel on hea meelde tuletada, et me jagame oma elukeskkonda teiste liikidega. Selleks et vältida hirmu ja konfliktiolukordi metsloomadega, on oluline teada ja mõista metsloomade loomulikku elukorraldust. "Me ei tohiks sekkuda teadmatusest metsloomade ellu," hoiatab keskkonnaameti koduleht ning jagab huvilistele keskkonnahariduse büroo loodud e-õppematerjali "Kohtumine metsloomaga". Materjal koosneb viiest videoklipist, kus tutvustatakse ulukite elupaika ja toitumist, liikumist, paljunemist ja inimtegevusest põhjustatud lõkse.