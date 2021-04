Reedel algavad Karitsa küla kandis liikluspiirangud

Tõrma–Koeravere maantee on Karitsa küla kandis (km 2,4) truubiremondi tõttu kella 9–15 liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Karitsa–Levala–Tõrma kaudu. Teekond pikeneb keskmiselt viie kilomeetri võrra.

Ühtlasi tuletatakse sõidukijuhtidele meelde, et eriti tähelepanelik tuleb olla päikesetõusu ja -loojangu eel, mil metsloomad on loomupäraselt aktiivsemad. Ettevaatlik tuleb olla nädalavahetusel piirkondades, kus võib toimuda jaht. Kui pimedas on näha silmapaari, tuleb aeglustada ja vajadusel seisma jääda.