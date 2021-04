Nädala kaja: nädal täis möödunud sajandi traagika meenutusi

Muidugi on Tšornobõli katastroofist ka varem palju lugusid räägitud. Osa neist on ümber jutustades väändunud, paisunud, omandanud kas koomilise või veelgi traagilisema varjundi. Jah, peabki rääkima ja talletama kõike, mis toimus 35 aastat tagasi, kuna toonase mööda- või minnalaskmise tagajärgi näevad veel mitu põlve selles piirkonnas ja kummituslinnas. Paljud hoomavad alles praegu, kui noateral oli tegelikult kogu maakera saatus.

Kanal 2 näitab katastroofi 35. aastapäeva puhul sarja “Tšornobõl”, mille eksklusiivse näitamisõiguse sai eritingimustel ja millel tavapärane järelvaatamise variant puudub. Võimalus on üsna paljud inimesed nädala jooksul telerite ette meelitanud ning järgmisel päeval toimuvad nii mõneski seltskonnas arutelud ja meenutatakse möödunut. Teravam ja ajastut tundev silm leiab, ja võibolla ka otsib, miniseriaali loojate töös vigu. Üldine seisukoht on siiski, et tehtud on ajastu- ja olustikutruu tagasivaade sündmustest, mis olid karmid ja õõvastavad. Inimeste teadmised katastroofiga kaasnevatest ohtudest olid erakordselt vähesed ja võimulolijate hoolimatus oli nendega pöördvõrdeliselt suur.