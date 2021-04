VIDEO ⟩ Tommy Cashi uhiuues muusikavideos näeb hanepugul tuttavat nägu

Erkki Leek rääkis, et teda kutsuti eraldi ja öeldi et nimelt nägu on vaja. Ühtlasi anti teada, et rolliks on olla lindmees. Video alguses näebki Leegi nägu hane pugul erinevaid ilmeid tegemas.

“Hästi tore hani oli,” rääkis mees, “kui filmiti, siis öeldi hane omanikule, et nüüd oleks vaja, et hani pead paremale pööraks ja ta pööraski. Nii tark lind oli.”

Erkki Leek sai Tommy Cashiga isiklikult ka suhelda: “Pistis mulle käe pihku ja ütles, et sul on kõige tähtsam roll, sest tuled kohe video alguses. Nii pani ise pinged peale.”

Rolli mõttes oli tegu väga väikese osaga, rääkis Leek ja kirjeldas, et kõigepealt filmiti hane puki peal ja siis istus tema sama koha peale. Oli teada, et kasutatakse ainult nägu ning mees pidi tegema erinevaid emotsioone – naermisest kuni tigeda näoni nii sai rezisöör sai endale sobivad ilmed kätte. Filmimise protsess oli isenesest lühike.

Muusika tuli Leegile üllatuasena, seda talle varem ei lastud kuulata. Eile helistas ootamatult tuttav, kelle käest ta kuulis, et video on väljas. “Ma olen Tommy Cashi lugusid kuulanud ja mõned lood meeldisid juba enne, aga selle loo puhul tekib ikka natuke teine pilk, kui oled ise osaline. Alguse muusikarütm ja kõik on väga hea. Vidoe on natukene lihtsamkui ta senised,” hakkas Leek muhelema, meenutades Tommy Cashi väga äärmuslikke stsenaariume.

Leek kinnitas, et mingit allahindlust atribuutidega ei tehtud ja näiteks mõõgad olid täiesti reaalsed, rasked rauakolakad. “Detailide pealt kokku ei hoitud,” sõnas ta ja rääkis, et tema stseeni filmiti Niitvälja kandis, ilusas loodulikus kohas.

Olgugi, et hane pugul, kogub Erkki Leegi nägu tuntust üle maailma. “Kaks sekundit kuulsust,” muheles mees ise.

Tommy Cashi lugu on pärit aprilli alguses ilmunud albumilt "Moneysutra". Video lavastas Anna Himma ning visuaalid on Tommy Cashile omaselt avangardsed ning mängivad keskaegse mütoloogia, religiooni ja esoteerika teemadel.