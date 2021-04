Kahel viimasel hooajal on huvitegevus olnud niigi minimaalne, kurtis Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) haridus- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe. "Õpetajate palgad on olulised, aga mille arvelt? Laste ja ka täiskasvanute vaimse tervise arvelt. Praeguses olukorras on kõige turgutavam igasugune suhtlemine, emotsionaalsus, muusika, liikumine," loetles Pärnamäe huvitegevusega seotut. Kindlasti hakkab see mõjutama vanemate rahakotti, eriti kui peres on mitu last või nii võimekas laps, kes käib mitmes ringis, arvas spetsialist ja lisas, et paljude perede jaoks on ainuüksi lapse huviringis kohal käimine kulukas ettevõtmine, mille vanemad niigi peavad kinni maksma. Liiati on õpetajaid, kes tegutsevad nii koolis kui ka huvikoolis, mis tähendab justkui ühelt poolt palga kärpimist, teisalt suurendamist.

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak rääkis kirglikult, et aastaid on nähtud selle nimel vaeva, et riik hakkaks tunnustama huviharidust sama tähtsana nagu üldharidust. "Kogu süsteem on üles ehitatud, eesmärgistatud, koostatakse kavasid ja mõõdetakse tulemusi. Meie väikeses vallas on saanud lapsed hakata käima toetatult huviringis. Et see meilt ära võetakse, on lubamatu," kõneles Pihlak. "Kas huvihariduse õpetaja ei olegi siis õpetaja?" küsis ta nördinult ning lisas, et huviharidus ja selle edasiandja võivad lapse tulevikku mõjutada koguni isiklikumalt.

"Ma olen väga pettunud, sest riigi toetusega said väiksed vallad oma lastele võrdsemaid võimalusi lubada," sõnas Kadrina vallavanem.

Rakvere valla haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimets nentis, et kindlasti tuleb valitsuse vastava otsuse korral omakorda kärpeid teha. Rakvere vallas kompenseeritakse lapsevanematele huvihariduse kulutusi ja tõenäosus, et seda määrust tuleb muuta, on suur. Otsustamine käib loomulikult volikogu tasandil.

Athena huvikooli juhataja Eliko Kajak rääkis, et Eesti Kunstikoolide Liit tegi juba vastava pöördumise valitsuse poole.

"Kärpimisotsus puudutab tegelikult kõige rohkem valdasid ja see on küsimus vallajuhtidele, kuidas nad poole summaga, millega oli arvestatud, majandavad ja kuidas seda jagavad. Kas jätkuvalt toetatakse neid lapsi, kes omandavad väljaspool valda huviharidust?"