Rakvere kesklinnas asuva BENU Virumaa apteeki töötaja lausus, et nad on SARS-CoV-2 vastaste antikehadega ninaspreid ära müünud. "Need osteti meilt hetkega. Huvi on väga suur. Ma ei kujutanud ette, et poole päevaga kõik ära ostetakse," lausus apteeker.