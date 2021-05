Rahapesu andmebüroo juhiks valiti Rakverest pärit noormees

Mäeker on viimased ligi kümme aastat töötanud finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on Mäeker osalenud mitme suure rahvusvahelise rahapesujuhtumi lahendamisel ja lisab rahapesu andmebüroosse oodatud pädevust.

"Tegu on valdkonna tippeksperdiga, kes on väga hästi kursis Eesti finantsvaldkonna turuosaliste äritegevuse ja riskihaldusega ning omab ka laia rahvusvahelise koostöö kogemust. Tulevikku vaadates on uue juhi väga oluliseks ülesandeks strateegilise andme- ja riskianalüüsi funktsiooni arendamine," ütles Pentus-Rosimannus.