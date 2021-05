Georg on Saaremaa juurtega eestlane, kes on sündinud ja elanud kogu elu Narvas. Ta räägib Narva, mitte eesti keelt: ütleb näiteks piirivalvuri kohta “poltara politseiskogo” ehk poolteist politseinikku. Ta ei tea, kes on Eesti president ega peaminister, küll aga teab ta, et kui end üldse kunagi vaktsineerida laseb, siis ainult Sputnikuga. Ta elab täiesti omas Narva-maailmas ja kinnitab, et ei erine keskmisest kaaslinlasest grammivõrdki.