Kolumn: ökoloogiline jalajälg

Kunagi ütles üks mu hea sõber, et auk on auk. Kuid kogu oma austuse juures tema vastu – ma arvan, et ta eksis oma hüpoteesis. Maailmas on palju auke. Miljoneid, isegi miljardeid. Kõik need on omamoodi erilised ja kahte täiesti identset leida on päris keeruline, kui mitte öelda võimatu. On suuri ja väikseid auke. Mõned on ümaramad. Mõned jälle pikergused. Mõned tumedamad, mõned heledamad. Mõned on ilusamad, mõned inetumad.