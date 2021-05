Algatus ja teostus tuli Kadrina valla raamatukogu ja kultuurikoja koostöös. Usutlusele, kui kaua need postitused jätkuvad, vastas Kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets naljatades, et Kadrina vallas on natuke alla viie tuhande inimese. "Tegelikult on selline plaan, et teeme aasta jooksul ja paneme iga päev ühe postituse soovitustega üle," selgitas ta tõsisel toonil. Praegu inimesi jätkub ja alati on mõned ette valmistatud, et ei tekiks vahet sisse.