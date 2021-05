Ida päästekeskuse ohutusejärelevalve büroo juhataja Marti Siim sõnas pressiteate vahendusel, et võrreldes eelnevate aastate olukorraga on Tapa vallas mõned probleemsed hooned lammutatud ning ettekirjutuste täitmiseks pikendati tähtaega. Viru-Nigula vallas on samuti olukord paranenud ja paljud hooned suletud, et kõrvalised inimesed ei pääseks sinna kolama. "Hea meel on tõdeda, et Rakveres on mitmed probleemsed hooned lammutatud ja mõned renoveerimisel ning inspektoritel tuli teha vaid üksikud ettekirjutused," selgitas Siim.