Kauplustesse sissetungimisi või sissetungimise katseid oli päris palju. Virulane kirjutas 14. mail järjekordse murdvarguse puhul: “Tuleb tuletada meele ainult sissemurdmist ühistegelisse lihakauplusesse, Limbergi ärisse, Haase ja Nielenderi rohupoodi, sissemurdmise katsetest E. Birkenfeldti ärisse ja P. Tingase riide ärisse, siis on selge, et ka käesolev murdvargus kuulub eelnimetatute seeriasse ja on kahtlemata ühtede ja samade meeste kätetöö.”