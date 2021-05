Tore on jälgida, kuidas arusaamad teevad uperpalle. Mäletan siiani, kuidas sain lapsena isa käest sugeda, et viskasin õunasüdame solgipange, sest see sobis hoopis seale ninaesiseks. Nii ma sirgusin kalduvusega igale toidujäätmele kasutus leida ja enamasti võtsin vabatahtlikult sea puudumisel tema rolli üle. Potipõhi oli vaja puhtaks kraapida ja viimane koogilõik alla kugistada.