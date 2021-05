Oleks, et tuleks – muusikasuvi 2021

Autor toonitab, et ühegi artiklis mainitud ürituse toimumine või mittetoimumine ei ole Virumaa Teataja kätes. Nii mõnigi ettevõtmine sõltub rohkem valitsusest kui korraldajatest, kuid see pole tingimata põhjus, miks jätta piletid ostmata või plaanid tegemata. Öeldakse, et kui teha plaan, läheb plaan tuksi, aga kui plaani ei tee, läheb kõik tuksi.