Vaata ⟩ Culpas ja Joel Juht tegid energilise räpivideo

Joel Juht on tuntud kui tänavatantsukooli JJ-Street looja ja juht. Räpikarjääri alustas ta üsna hiljuti – tegu on mehe esimese räpilooga.

Joel Juht nentis, et loo sõnum on seotud veel sellega, et ühiskonnas on inimeste vahel liiga palju intriige. "Liiga julgelt võetakse mõnikord igal teemal sõna, olenevalt sellest, mis kellelegi meeldib ja mis ei meeldi. Emotsioone on lihtsalt palju," selgitas Juht.