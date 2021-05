10 ja 50 aastat tagasi

Ilm pildus äkki sädemeid: rõõmsaks ja ärksaks läks teine. Sõitsin Ilumäe kolhoosi üpris segaste tunnetega. Teadagi missugune majand! Vahetevahel rohitse puudujääke kaunikese roobiga. Noriv pilk kippus püstakile. Aga järsku vidutasin silmi: oleks nagu veidi rutakam samm kui eelnenud aastatel. Masinamehed olid kividega otse rinnutsi. Emake loodus pole siinseid põllumehi tolle pärapõrgust sigineva tülika halli karja päevavalgele tulekuga kunagi silitanud. Kive jätkub kangutada! Kivikoristusmasinaga rässis Tõnu Kuuskla. Noor mees. Aga kämmal on kindlalt kodukandi maile surutud. Temagi kinnitas: “Mullu polnud seda tuhinat sees, mis sel kevadel.” Hüva kuulda! Aga oot, oot! Mis seal edasi juhtus? Midagi erilist. Ainult et kolm traktoristi olid agarasti ametis orgaanilise väetise põllule vedamisega. Mis siin ikka ärbelda, aga tänavu tuleb teist sutsu rohkem. Oi-oi-oi! Kuhu samm siis nüüd juhtus? Sõna otseses mõttes ühte uberikku, mis pidavat kandma austavat nimetust – mineraalväetiste hoiuruum. Tuhmid jäljed kinnitasid, et hinnalist lämmastikku on lastud siin aastate jooksul tuulde lennata. Eemal rohetas rukkioras. Päris lustakas teine. Näe, ka karja- ja heinamaadki pole unustatud. Väetisi saanud ja puha. Karjamaaäkkedki välkusid. Esmakordselt majandi ajaloos pannakse kartuleid maha masinatega. Meie rajooni viimase mohikaanlase nimi kustub selleski punktis.