Esmaspäeva hommikul näitas juba liikluse elavnemine, et toimunud on pöördelised sündmused. Koolde läheduses tuli arvestada suurema sagina ja kergete liiklusummikutega. Õhtul kontrolliti sadades peredes, kas laps on varustatud kõigi vajalike koolivahendite, vahetusjalanõude, võtmete, bussikaardi ning taskurahaga. Õhus hõljus kummaline esimese koolipäeva tunne.

Koolid võtsid lapsi vastu erinevalt. Kunda ühisgümnaasiumi direktor Kristi Aron rääkis, et erilist saginat silma ei jäänud, aga esimesed tunnid ongi pigem sellised. "Ise ka mõtlesime, et kas kõik ikka kooli tulid," ütles direktor. Tema sõnul hakkab tõde, kuidas pikk distantsõpe tulemusi on mõjutanud, alles selguma. "Kodustes tingimustes teadmiste testimisega kaasneb alati see võimalus, et kasutati kõrvalist abi," kõneles Aron ja manitses, et tekkinud õpilünki ei peaks kindlasti liialt üle tähtsustama, et mitte lastele stressi tekitada. Pigem tuleb vaikselt järeleaitamisega tegeleda.