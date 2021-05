Mis saab ehitustööde tallermaale sattunud Haljala kultuskivist?

Nimelt kerkis grupis jagatud vanu fotosid uurides vilistlaste seas küsimus, miks see kivi nii paljudel piltidel otsekui läbivaks kaaslaseks on. On’s tegemist pigem juhusega – kivi otsas või ees oli lihtsalt hea poseerida – või on tegemist mingi tähendusliku looga? Kui lisaks sentimentaalsele väärtusele käib hellitlevalt ka Haljala kooli brändrahnuks kutsutu juurde mõni sügavam lugu, siis mis uue kooli ehitusplaani järgi kivi saatuseks saab?