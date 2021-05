Südameprobleemid ei puuduta ainult eakaid

“Muret teevad toitumis- ja liikumisharjumused ning üldine elustiil,” ütles Südameapteegi proviisor Iti-Ingris Sei ja lisas, et toitumisel on tähtsal kohal teraviljatooted ning puu- ja köögiviljad. Piiri peaks pidama rohke rasva- või suhkrusisaldusega toodetega ning tähelepanelik tuleks olla peidetud suhkrute suhtes. Teisalt on kahjulik rohke soola tarbimine ja toidu maitsestamisel tuleks eelistada ürte.

“Kehaline aktiivsus on vajalik, kuid ületreenimine teeb tervisele karuteene,” hoiatas proviisor ja lisas, et ideaalis võiks liikuda viis kuni seitse korda nädalas vähemalt 30 minutit päevas. Aeroobset treeningut võiks noor inimene teha kaks-kolm korda nädalas. Ta toonitas, et üldiselt on igasugune liikumine kasulikum kui mitteliikumine. Füüsiline aktiivsus on hea haiguste ennetaja, parandab füüsilist ja vaimset heaolu ning aitab stressi vähendada.