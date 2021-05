Kundas jätkab tegutsemist suvine rannanoortekas

Viru-Nigula valla leht teatab, et rannanoortekast saab jätkuvalt laenutada rannatoole ja päikesevarje ning spordivarustust ja raamatuid. Noortel on võimalus noorsootöötajaga lauamänge mängida või üheskoos midagi põnevat ette võtta. Kunda noortemaja juhi Liisu Jäppineni sõnul on suve jooksul kavas rannas noortele korraldada mitmesuguseid vahvaid ettevõtmisi. "Juuni alguses toimub näiteks liivalosside ehitamise võistlus ja plaanis on muudki põnevat, millest räägime juba peagi," ütles Jäppinen. Rannanoorteka tegevustel saab silma peal hoida Kunda noortemaja Facebooki lehel.