Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak kinnitas, et kõnealuse juhtumiga seoses on laekunud üks süüteoteade. "Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist. Menetluse käigus kontrollitakse kõiki juhtunu täpsemaid asjaolusid, seal hulgas mitu inimest rüseluses osales ja kontrollimisel on ka konflikti tekkimise põhjused," kirjeldas Gonjak.