50 aastat tagasi

Eeloleval suvel alustavad meie vabariigis taas tegevust Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva rühmad. Tööle rakendatakse ka EÜE-71 Virumaa regioon. Teame, et Rakvere reajoonis on terve hulk jõukaid majandeid, nagu Haljala kolhoos, Vinni näidissovhoostehnikum, Põdrangu sovhoos. Need majandid on kõik EÜE-71 lepingupartnerid.