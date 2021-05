Alkoholijoobes mees sai Haljala vallas autolt löögi

Politsei pressiesindaja Kerly Virk täpsustas, et hädaabikõne laekus autojuhilt, kellele oli pimedal ajal ja vihmasajus tumedais riideis jalakäija märkamatuks jäänud, nii et too oli sõidukilt löögi saanud. 65-aastase mehe vigastused ei olnud õnneks eluohtlikud. Mees ise politseile esiti selgitusi anda ei suutnud, seda üsna suure alkoholijoobe tõttu.

Pressiesindaja sõnul on sama mehega politseil ka varem korduvaid kokkupuuteid olnud ning seda põhjusel, et ta on napsisena pimedas ringi liikunud nii, et jääb teistele liiklejatele märkamatuks.